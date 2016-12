O último final de semana foi de muita comemoração na aldeia São Paolino em razão do idoso ter sido encontrado com vida.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Após passar oito dias perdido na floresta amazônica, o caçador José Batista de Assis, 60 anos de idade, mais conhecido como ‘Zé côco’ já se encontra no seio de seus familiares. Ele foi encontrado por um mateiro profissional na tarde de sexta-feira, antevéspera do Natal, na região do município de Pauini, há aproximadamente 10 horas de viagem da margem do Purus.

Atualmente Zé côco está na aldeia São Paolino, sob os cuidados do cacique Francisco Jaminawá, principal liderança indígena do local.

Em entrevista concedida à nossa reportagem, o ribeirinho disse que não sabe como se perdeu, pois conhece bem a localidade onde estava caçando – o centro do seringal Santa Maria. “Eu me lembro bem que atirei numa anta e pretendia vir chamar o pessoal pra ir buscar a carne. Também peguei na mata quatro jabutis, ainda andei com eles nas costas, mas abandonei quando vi que estava perdido”, comentou.

O caçador falou, ainda, das dificuldades que encontrou dentro da selva. “Durante esses sete dias o que eu comi de vantagem foi umas castanhas. Bebia muita água e dormia nos troncos das árvores. Passei esses dias todo molhado, pois chovia bastante, cheguei a desmaiar, pensei que iria morrer. Mas, graças a Deus que o pessoal não desistiu e eu fui encontrado”, frisou.

Indagado se ainda iria caçar algum dia, ele falou: “Vou sim, mas não pretendo andar mais sozinho. A mata tem seus mistérios e é muito perigosa”.

Acompanhado de seu filho, o Pastor Betinho Ferreira que mora na zona urbana de Sena, esteve na aldeia São Paolino neste final de semana e conversou com o ribeirinho. “Esse é mais um milagre de Deus. A gente ver que seu Zé côco já é um senhor de idade e mesmo assim resistiu oito dias dentro da mata”, comentou.

O último final de semana foi de muita comemoração na aldeia São Paolino em razão do idoso ter sido encontrado com vida.

