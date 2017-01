Publicado em 20/01/2017 - 07:52

A chuva prolongada que atingiu a região de Sena Madureira na tarde de quinta-feira e início da noite causou transtornos para os moradores do Segundo Distrito. A Rua Raul Tamburini, por exemplo, foi tomada pelas águas, dificultando o acesso dos moradores.

O presidente do Bairro Niterói, Toim Apolinário, postou fotos em sua página no facebook e relatou o problema. “Com apenas essa chuva, a Rua Raul Tamburini, Bairro Segundo Distrito, ficou totalmente coberta pelas águas. Peço que nossas autoridades olhem com carinho pra essa comunidade tão sofrida”, escreveu.

A falta de um serviço de drenagem é a principal causa de alagamentos no Segundo Distrito de Sena.

