O atendimento ao público nas Agências bancárias de Sena Madureira, nesta semana, será realizado normalmente somente até quinta-feira, 19. Na sexta-feira, 20, comemorado do Dia do Católico, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia não estarão funcionando. Na segunda-feira, 23, celebrado o Dia do evangélico, as agências também não abrirão as portas.

Com isso, apenas na terça-feira, 24, é que o atendimento aos clientes voltará à normalidade. “Trata-se de dois feriados que estão incluídos no calendário estadual. Por conta disso, não teremos atendimentos. Pedimos que os clientes se antecipem para que não sofram prejuízos financeiros. Depois desta quinta-feira, só teremos atendimento normal na terça-feira que vem”, informou Rogério Canízio, servidor do Banco da Amazônia, em Sena.

Com os dois feriados, apenas o autoatendimento estará disponível aos clientes bancários.

