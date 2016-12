Da Redação

Um assalto á mão armada foi registrado na madrugada desta segunda-feira (19) no posto Iaco, localizado no cruzamento da Rua Padre Egídio com a Monsenhor Távora. Dois bandidos que trafegavam em uma motocicleta chegaram de surpresa no posto de gasolina e, armados, ordenaram que os funcionários se deitassem no chão. Eles estavam à procura de dinheiro e acabaram levando todo o apurado da noite.

Um dos frentistas acabou sendo agredido fisicamente na cabeça, recebendo um corte que comportou ao menos 8 pontos. No momento do assalto, um agricultor chegou ao posto para comprar gasolina e teve a arma apontada em sua direção, mas o mesmo não sofreu nenhum dano, saindo ileso do episódio.

Até agora, os assaltantes não foram identificados.

