De acordo com as investigações, o menor era integrante de uma facção. O assassinato, portanto, teria sido uma espécie de acerto de contas.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

A violência que a cada dia que passa se propaga em Sena fez mais uma vítima na noite de sexta-feira (30), por volta das 20:18 horas. Dessa vez, o crime aconteceu na Rua Pelicano, Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema. Um jovem de apenas 15 anos de idade identificado como Sancler Chaves Dias foi morto com um tiro nas costas proveniente de uma escopa.

As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo apuradas pela Polícia. Após o disparo, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar no local o garoto já estava sem vida. A Polícia Militar também compareceu à Rua Pelicano, porém não conseguiu prender o autor do disparo.

De acordo com as investigações, o menor era integrante de uma facção. O assassinato, portanto, teria sido uma espécie de acerto de contas.

No curso da apuração do caso, a Polícia Militar já identificou dois indivíduos envolvidos no crime. Eles são moradores do Bairro Cristo Libertador e podem ser presos a qualquer momento.

Deixe seu comentário

comentários