Publicado em 21/01/2017 - 10:13

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Uma tentativa de assassinato foi registrada na manhã deste sábado, 21, no Bairro da Vitória, em Sena Madureira. O adolescente Jhonata Pedro Oliveira, 15 anos de idade, residente no Bairro José Nogueira Sobrinho, foi atingido com um tiro nas costas e a bala ficou alojada em seu corpo.

Segundo informações, o menor trafegava de bicicleta quando foi surpreendido por seu algoz e não teve como esboçar nenhum tipo de reação. Ferido, Jhonata foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por volta de 9:30 horas deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes. O mesmo será encaminhado para Rio Branco por conta da gravidade do ferimento.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, mas até o fechamento dessa matéria não tinha conseguido localizar o atirador. A motivação da tentativa de morte não foi revelada até agora.

