Um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na tarde desta sexta-feira, 23, na BR-364, entre as cidades de Manoel Urbano e Feijó, precisamente no km 29. Ainda são poucos os detalhes acerca do episódio, mas informações dão conta de que uma criança de apenas quatro meses de vida não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo.