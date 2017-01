Publicado em 28/01/2017 - 08:55

REDAÇÃO

Pelo menos 240 reeducandos de quatro dos seis pavilhões do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, entraram em greve de fome nesta semana reivindicando tempo mais prolongado na chamada visita íntima. Com isso, eles recusaram, durante dois dias, as marmitas do almoço e do jantar.

Mesmo com a greve de fome, a empresa fornecedora é obrigada a entregar diariamente as refeições. Para não deixar estragar a alimentação, a direção do presídio resolveu doar as marmitas para moradores carentes de Sena Madureira. “Enquanto tem muita gente passando fome em nosso município, os detentos fazem greve de fome. Durante esses dois dias, as marmitas foram entregues nos Bairros carentes”, comentou um agente que preferiu não se identificar.

Após dois dias de manifesto, os reeducandos decidiram encerrar a greve de fome.

Deixe seu comentário

comentários