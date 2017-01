Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Um homem identificado pela Polícia como Marcelo Cavalcante, residente no Bairro da Vitória, em Sena, foi preso em flagrante nesse último final de semana portando uma pistola 380 carregada de balas. A ocorrência feita por policiais civis e militares se deu na BR-364, trecho entre Sena e Manoel Urbano.

Segundo informações do 8º BPM, o acusado estava se deslocando de Manoel Urbano para Sena Madureira. Ao ser parado em uma barreira policial, ele demonstrou bastante nervosismo. Na fiscalização feita em seus pertences, a arma que se encontra em ótimo estado de uso foi encontrada. “Aos policiais ele disse que iria receber 200 reais pelo transporte da arma e que a mesma seria usada em um tiroteio no evento da virada do ano. Felizmente, os policiais agiram com êxito e tiraram mais uma pistola de circulação”, comentou o capitão Albuquerque, comandante da PM de Sena Madureira.

Após os procedimentos iniciais, Marcelo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Manoel Urbano, sendo indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

