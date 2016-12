Salatiel Souza da Silva foi preso em flagrante com uma pistola 9 milimetro com 8 munições e R$ 600 (seiscentos reais) em dinheiro.

Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

A Polícia Militar de Sena Madureira prendeu no final da tarde desta quinta-feira (22), o jovem Salatiel Souza da Silva, residente no bairro do Segundo Distrito.

De acordo com informações repassadas pela polícia, Salatiel foi preso em flagrante com uma pistola 9 milimetro com 8 munições e R$ 600 (seiscentos reais) em dinheiro.

A arma que estava em posse do acusado poderia ser para acertar contas com rivais de outros bairros. Salatiel será ouvido pelo delegado nesta sexta-feira (23), e encaminhado ao presídio local onde ira aguardar pronunciamento da justiça.

Deixe seu comentário

comentários