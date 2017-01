“Já falamos com a coordenadora do Samu no Acre e estamos pleiteando a aquisição de mais uma ambulância para Sena Madureira, disse o diretor do hospital João Câncio Fernandes Juza Bispo

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, deverá ser contemplado ainda neste ano com mais uma ambulância para atender a população. A projeção é do gerente geral do setor, Juza Bispo, com base em informações coletadas junto à Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE).

O Governo do estado intenciona adquirir até o mês de junho deste ano um total de 20 novos carros. “Já falamos com a coordenadora do Samu no Acre e estamos pleiteando a aquisição de mais uma ambulância para Sena Madureira, devido a demanda existente. O governador Tião Viana tem um carinho especial por Sena Madureira e certamente atenderá o nosso pedido”, frisou.

No último final de semana, a ambulância existente no município apresentou problema, porém, já voltou a funcionar. “Houve realmente essa dificuldade no domingo, mas as providências foram tomadas de imediato”, salientou Juza Bispo.

Além dos moradores locais, o hospital de Sena atende, em determinadas situações, pacientes de Manoel Urbano e Santa que integram a regional Purus.

