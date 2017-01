Edinaldo Gomes

Enquanto centenas de candidatos tiraram nota zero na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2016, a estudante de Sena Madureira Sabrina da Silva, 19 anos, conseguiu se sobressair e comemora o resultado alcançado nesse quesito. Escrevendo sobre o tema “A intolerância religiosa no Brasil”, ela obteve 880 pontos, se aproximando da nota máxima.

Em seu perfil no facebook, Sabrina Araújo atribuiu o resultado à dedicação aos estudos. “Pra quem conhece e acompanhou minha rotina de estudos de perto sabe o quanto estou feliz com essa nota. Não foi Mil, mas já estou por satisfeita. Não tem preço ver um esforço sendo recompensado. Nunca fui tão boa em Português, minha afinidade sempre foi a Biologia”, postou.

Ela acrescentou, ainda, que o esforço empreendido foi compensatório. “Valeu a pena cada treino de redação semanal, cada vídeoaula assistida. Tudo no tempo de Deus”, comentou.

Por enquanto, a jovem estudante se apresenta como a candidata de Sena Madureira que mais pontou na redação.

Em todo o Brasil, somente 77 candidatos atingiram a nota máxima na Redação do Enem.

