Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Siqueira Campos, centro de Sena Madureira, foi alvo da ação dos ladrões na passagem de quarta para quinta-feira. Infratores até agora não identificados adentraram no local e surrupiaram uma motocicleta Biz, cor vermelha, de placa MZQ 6497.

A proprietária do local é a autônoma Vilanir Monte de Albuquerque. Em entrevista à imprensa, ela disse que por volta da meia-noite fechou o estabelecimento e foi pra casa na companhia do esposo. “Nos acordamos por volta das 3:40 horas da madrugada por um telefonema da polícia nos informando do arrombamento. A moto tinha ficado dentro do local onde trabalhamos com a chave e o capacete. Jamais imaginávamos que pudessem fazer isso conosco”, salientou.

A vítima também pediu ajuda da comunidade no intuito de recuperar o veículo. “Essa moto servia pra gente fazer as entregas. Agora estou de mãos atadas. Quero pedir encarecidamente a ajuda dos moradores. Quem souber de alguma informação sobre o paradeiro da motocicleta pode acionar o 190 ou ligar pro meu telefone: 99974 2985”, comentou.

O caso está registrado na Unidade de Segurança Pública de Sena e encontra-se em fase de apuração.

