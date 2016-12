Até o presente momento os autores do furto ainda não foram identificados pela polícia. Nenhum tipo de documento foi furtado do local.

A sede da Defensoria pública de Sena Madureira, localizada na Rua Siqueira Campos, centro da cidade, foi alvo da ação dos ladrões na passagem de domingo para esta segunda-feira. Em mais um ato criminoso no município, eles danificaram uma grade de proteção e entraram por uma das janelas do prédio. Na investida, os gatunos se apossaram de uma botija de gás, materiais de limpeza, dentre outros materiais usados no dia-a-dia. Além disso, pegaram a chave do carro da defensoria e fugiram levando o veículo.

Informações repassadas à nossa reportagem nessa segunda-feira apontam que o veículo já foi encontrado. Os infratores abandonaram o carro da Defensoria nas proximidades da Pousada do Menor.

Até o presente momento os autores do furto ainda não foram identificados pela polícia. Nenhum tipo de documento foi furtado do local.

