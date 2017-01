Edinaldo Gomes

Após passar três dias internado no Pronto Socorro de Rio Branco, o funcionário da Delegacia de Polícia de Sena Madureira José Roberto Lima, 43 anos de idade, foi a óbito na manhã deste sábado, 14, por volta das 9:30 horas. Zé Roberto, como era mais conhecido, lutava contra diversos problemas de saúde. No final do ano passado, esteve internado por vários dias no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena. Desde o período do natal, ele vinha recebendo cuidados médicos, até chegar ao ponto de ser encaminhado para a capital acreana.

De acordo com informações levantadas por nossa reportagem, o ex-coordenador dos Agentes de Proteção em Sena, tinha problemas cardíacos, diabetes e, mais ultimamente, foi afetado por uma pneumonia, agravando ainda mais seu quadro clínico. “Nos últimos dias, apenas 30% do seu coração estava funcionando. Com isso, ele respirava sempre com a ajuda de oxigênio. A hipertensão complicou ainda mais seu estado”, comentou um familiar.

Zé Roberto era bastante conhecido e querido em Sena Madureira. Na delegacia do município, desempenhava a função de auxiliar administrativo no setor da Furepol. “Um ótimo profissional, pois era prestativo e responsável. Meus sentimentos à toda família”, comentou Fábio Diniz, ex-colega de trabalho.

“Muito triste pela a partida do meu amigo e irmão em Cristo Jesus Zé Roberto. Mas, eu sei que Deus levou ele pra um bom lugar”, postou no facebook a internauta Nete Pinheiro.

Recentemente, Zé Roberto tinha se convertido ao Evangelho e pregava a palavra de Deus para as pessoas.

Seu corpo será transladado para Sena Madureira, onde ocorrerá o velório. O local do velório está sendo definido.

