“Desejo que tudo possa dar certo na gestão do próximo prefeito e acredito no sucesso de sua prática”, desejou Mano a Mazinho Serafim

Contilnet Notícias



Despedindo-se do último mandato como prefeito de Sena Madureira e agradecendo os milhares de eleitores que o levaram ao cargo no ano de 2012, o prefeito Mano Rufino falou em entrevista exclusiva sobre sua gestão à frente do município, manifestando sentimento de gratidão à população.

Eleito com mais de 9 mil votos no ano de 2012, Mano Rufino passou 4 anos gerenciando a prefeitura de Sena e neste ano de 2016 deixa o cargo para o prefeito eleito nas últimas eleições. O prefeito ressaltou durante a entrevista os projetos encaminhados, aprovados e executados em Sena, além do apoio do Governo do Estado, dos senadores e dos deputados estaduais e federais, que o apoiaram durante seu mandato.

Ao lado do atual prefeito estava também o deputado federal Alan Rick (PRB), que enfatizou a responsabilidade e o compromisso de Mano na busca de emendas para tornar melhor o município de Sena Madureira. “Não se pode desconsiderar que Mano exerceu o seu mandato com muitos desafios. Muito embora a disponibilidade dele e o carinho por Sena Madureira fizeram toda a diferença. Mano é responsável”, destacou o deputado.

Acompanhe na íntegra a entrevista com Mano Rufino:

Como você avalia a sua gestão durante o período de 4 anos à frente de Sena Madureira?

A avaliação que faço é de muita dificuldade, crises e impasses, mas também muitos objetivos alcançados e resultados obtidos. Superamos muitas coisas. Não deu para alcançar tudo, fizemos o que dava para ser feito. Mas uma coisa é certa: do jeito que o município estava, em um processo de guerra política, no qual as pessoas estavam com baixa autoestima, isso mudou. Assumimos a prefeitura em um estado muito difícil. Embora tudo isso tenha acontecido, a população ganhou muito com a disponibilidade dessa gestão.

O vice-prefeito Hermano Filho disse em entrevista que a crise econômica que se instalou no Estado dificultou muito o trabalho de vocês. Como fizeram para lidar com essa situação?

Não existe uma receita pronta para trabalhar em uma prefeitura. O município está em constante mudança, assim como o Estado e o país. Já havia uma crise instalada em Sena Madureira, que trouxe um retrocesso significativo. Foi difícil conseguir verbas no início, mas nesse final de gestão já estamos deixando um saldo para o novo prefeito que vai assumir.

A prefeitura possuía inúmeros processos junto à Justiça do Trabalho, verbas cortadas por inadimplência e outros problemas que precisavam ser resolvidos. Tudo isso foi agravando a situação. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ocasionou muitas mudanças, que geraram alguns problemas, como o corte de alguns benefícios, fazendo com que ganhássemos alguns ‘inimigos’, que levaram o problema para o lado pessoal.

Isso é muito ruim para qualquer gestor: ter que se ajustar as normas para não cair no erro da desobediência e corrupção. Graças à repatriação neste ano, conseguimos sanar boa parte das dívidas. A crise ainda não acabou. Infelizmente, ainda existe a probabilidade de se intensificar com o tempo. Tudo o que poderia ser feito para conter os gastos, nós fizemos.

Quais foram os principais projetos e emendas destinados à Sena Madureira em sua gestão, em parceria com os parlamentares que representam o Acre?

A minha prioridade, vendo a necessidade da população, foi cuidar da infraestrutura da cidade. Passei dois anos do meu mandato muito preocupado com a situação que estava e buscando meios para resolvê-la. Nesse primeiro período, perdemos em emendas para a reconstrução das ruas mais de 3 milhões por inadimplência. Entrei na justiça contra essa decisão e ganhamos novamente o dinheiro, que está sendo investido no trabalho de asfaltamento.

Outros investimentos também foram efetuados: a praça da juventude, por exemplo, foi uma grande conquista. Estou saindo agora da prefeitura e nenhuma emenda pendente está ficando para ser liberada. Foi um montante considerável de obras: escolas foram construídas na zona rural, quadras, ruas pavimentas e creches. Estamos deixando mais de 20 milhões em obras, contando o que está sendo executado e o que está planejado. Sempre buscamos aqueles que de alguma forma puderam nos ajudar.

Como a sua gestão lidou com as críticas e sugestões encaminhadas ao longo do mandato?

Assumimos a prefeitura no momento de um “furacão”. No período em que as manifestações estavam fervendo contra a corrupção. Então, a partir de todos esses movimentos, algumas pessoas nos procuraram no intuito de nos ajudar, muito embora, muitas também quiseram nos destruir. Tive muitas oportunidades de entrar com ação judicial contra aqueles que afetaram de alguma forma a minha vida, pública e pessoal, mas não o fiz, porque sabia que isso fazia parte do processo.

Eu estava à frente de um município e precisava lutar por uma coletividade. Preferi trabalhar com minha equipe, que dá atenção a essas coisas desnecessárias. Mantive a decisão de me manter apoiador do trabalho. Vivemos um período conturbado, assim como os outros municípios e Estados do Brasil. Quando alguém critica de forma desrespeitosa, o problema é da própria pessoa e isso precisa ser deixado de lado. Já nas críticas que realmente apontam um erro, as coisas precisam ser pensadas. As sugestões são sempre bem-vindas. Precisamos ouvir tanto as críticas como as sugestões, elas sempre dizem algo.

O que o ex-prefeito Mano Rufino deseja ao novo prefeito, que assumirá a prefeitura a partir de 2017?

Uma coisa é certa: não podemos brincar com o bem-estar de uma sociedade. Quando se trata de Sena Madureira, que é a cidade que nasci, cresci e escolhi criar meus filhos, não posso desejar mal, porque faço parte daqui. Eu sou um torcedor, que almeja o crescimento desse município. Desejo que tudo possa dar certo na gestão do próximo prefeito e acredito no sucesso de sua prática. Desejo também toda sorte de bênçãos. Não será fácil, pois requer muito trabalho, mas também não será impossível.

Em virtude desse ciclo que se fecha, há alguma pretensão política para os próximos anos?

Eu não posso negar que sou um homem político, que estou na política e que continuarei militando nela. Muito embora, nesses próximos dias, dedicarei parte do meu tempo para minha família, que precisa de mim e sente minha falta. Sinto falta dela. Preciso repensar a minha vida. Não posso dizer que vou sair do meio político.

Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para a população de Sena Madureira?

Com certeza. Deixo à população de Sena Madureira a minha eterna gratidão. Carregarei esse sentimento o restante da minha vida. Esse povo que tanto amo, me deu de presente um mandato como vereador, entre os mais votados e, ainda, a graça de junto a Deus, governar um município. Conseguimos muitas coisas juntos, com o apoio de cada um que executou o seu trabalho. Obrigado a toda a população. Tudo isso serviu de crescimento para mim. Aos meus secretários e amigos, desejo muitas bênçãos e o meu eterno agradecimento. A todos, sem distinção, um Feliz Ano Novo. Muito obrigado.

Deixe seu comentário

comentários