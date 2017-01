Da Redação

Os moradores do bairro Niterói, no Segundo Distrito de Sena Madureira, entraram em contato com a redação do SenaOnline.net informando que hoje de manhã ficaram por algumas horas sem contar com a catraia pública. Quem precisou se deslocar para o outro lado da cidade ou retornar pra casa, teve que pagar passagem na catraia particular.

Até agora ninguém sabe ao certo o que aconteceu, o fato é que a catraia não funcionou. “É bom que as autoridades competentes fiquem atentas para essa questão, pois muita gente não tem como pagar catraia particular. Hoje de manhã, enfrentamos essa dificuldade”, relatou o morador Raimundo Nonato.

Nossa reportagem apurou também que o problema já foi resolvido e a catraia do Niterói voltou a funcionar.

Além do Niterói, há outra catraia pública no Bairro São Francisco. Esta funcionou normalmente desde as primeiras horas de hoje.

