Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Alegando não ter um local próprio para morar, dezenas de pessoas ocuparam recentemente uma área de terras no ramal Juruá, próximo ao Bairro Nenê das Neves, em Sena Madureira. Eles já estão demarcando os terrenos e até mesmo pequenos casebres cobertos de lonas já foram erguidos no local. De acordo com os ocupantes, em torno de 80 famílias já se encontram na propriedade.

Ouvido por nossa reportagem um dos moradores disse que naquela área há muitos anos não é feita uma benfeitoria sequer, por isso, eles decidiram ocupá-la. “Aqui estão pessoas que moram de aluguel e que não tem condições de comprar um terreno. Até agora não apareceu ninguém para nos repassar nenhuma informação sobre a propriedade dessas terras”, comentou o morador que preferiu não se identificar.

Nossa reportagem apurou que as referidas terras foram doadas para a Associação Comercial de Sena Madureira no mandato da prefeita Toinha Vieira. São sete hectares de terras no total.

Por telefone, o representante da Associação Comercial no município, José Roberto Milandi disse que a associação tem os documentos da área e que irá entrar na justiça com um mandado de reintegração de posse.

Deixe seu comentário

comentários