Da Redação

SenaOnline.net

Os moradores dos Bairros Niterói e São Francisco que formam o Segundo Distrito de Sena Madureira querem ter de volta o funcionamento da Base Comunitária da Polícia Militar. Em 2013, através de uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, o local foi inaugurado e o policiamento passou a acontecer de maneira permanente na comunidade. Decorre que os policiais foram retirados da unidade e no presente momento a Base Comunitária se encontra de portas fechadas.

“Vários assaltos em plena luz do dia já aconteceram aqui no Bairro, sem falar em outros tipos de delitos. A Polícia Militar faz as rondas, mas o ideal seria reabrir o posto policial, pois a presença permanente da PM no Bairro acaba inibindo a ação dos infratores. Não sabemos o que aconteceu pra que houvesse a retirada dos policiais”, comentou o morador Francisco Jacinto Oliveira.

O camelô José Marinho Pires dos Santos foi uma das vítimas dos criminosos. Ao entregar uma encomenda no Segundo Distrito, ele foi assaltado e perdeu 1.500 reais para os bandidos. “Fui assaltado em plena luz do dia. Levaram meu dinheiro e os documentos pessoais. Ninguém diz nada porque tem medo de represália”, disse ele.

Segundo informações, o policiamento fixo foi retirado do Bairro para fazer Barreiras na BR-364, sentido Sena a Rio Branco. A falta de efetivo teria motivado o fechamento da Base Comunitária do Segundo Distrito.

