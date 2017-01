Giro Feijó



Na última quarta-feira (25), por volta das 15:30h, a polícia foi verificar uma denúncia de um assalto de uma camionete na BR 364 sentido Tarauacá. Quando se deslocavam na BR foram informados por moradores sobre uma moto jogada as margens da estrada em meio ao capim. Era uma moto Honda/CG 150 Titan de cor preta. A moto foi conduzida a cidade e quando verificado na base de dados do GETRAN-AC foi constatado como produto suspeito de roubo/furto.

A moto de placa NXR 4165 de propriedade da senhora Marilena Vieira da Silva Ramos, moradora da rua Piaui, bairro Centro do município de Sena Madureira. A moto com avarias no pedal do condutor, embreagem quebrada, luz de seta dianteira quebrada e manete de freio dianteiro quebrado. A moto foi entregue na Delegacia para as medidas cabíveis.

