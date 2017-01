A família pede orações em prol do músico.

Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

O músico do município de Sena Madureira conhecido por Rikelmy dos Teclados, vinha trafegando em uma moto Biz na Avenida Brasil na tarde do último domingo (08), e colidiu com um carro Fiat, o impacto foi forte que Rikelmy foi jogado a mais de dois metros de distância. Populares acionaram o SAMU que conduziu a vítima para o hospital João Câncio Ferandes, em seguida transferido para o hospital em Rio Branco. Ele passou por uma cirurgia de emergência, mesmo assim ainda permanece em coma.

