Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Após receber uma denúncia via COPOM, a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu apreender na manhã desta sexta-feira, 27, mais duas armas de fogo. O flagrante dessa vez ocorreu na Rua Antônio Soares, bairro da Vitória, envolvendo dois menores de idade.

Quando perceberam a presença da Polícia no Bairro, os infratores saindo correndo por dentro de quintais e, em dado momento, se desfizeram das armas jogando-as debaixo de uma residência. Ao notar a estratégia, os PMs foram até a casa e apreenderam os objetos ilícitos.

Trata-se de um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma escopeta que poderiam ser usadas em crimes contra a vida.

Somente nas últimas 24 horas foram tiradas de circulação cinco armas de fogo em Sena Madureira.

Os dois menores de idade foram apreendidos e levados para a Unidade de Segurança Pública de Sena. Essa ocorrência do Bairro da Vitória, especificamente, contou com a participação também do Serviço Reservado. “Estamos atentos e intensificando o combate ao porte ilegal de arma de fogo em Sena. Esperamos continuar contando com o apoio da comunidade no sentido de fazer denúncias ao 190”, comentou o capitão Casagrande, comandante da Polícia Militar no município.

