O repórter Gilmar Mendes Lima, da Rádio Boas Novas (Manoel Urbano), entrevistou com exclusividade na manhã desta segunda-feira, 2, a dona de casa Maria Venir, residente na cidade Murbanense que está há nove dias tentando encontrar seu marido – o idoso Antônio Carlos Ribeiro, 63 anos de idade.

Ela contou, em entrevista, que o marido saiu pra sacar um dinheiro no banco e desde então não deu mais notícias.

A senhora acha que ele fugiu com outra?, perguntou o repórter. E ela respondeu: “Acredito que não. Eu só quero saber do seu paradeiro. A última vez que eu vi ele, me deu 20 vinte reais pra mim pagar um mototáxi e vir pra casa e ele me disse que viria em seguida. Não tivemos nenhuma discussão, só pedi pra ele parar de beber pra gente ir pra igreja no final do ano”, ressaltou.

Maria Venir disse que a situação não está fácil pra família. “Eu gosto muito dele porque me ajuda bastante em casa. Não consigo comer, beber e nem dormir depois que esse homem sumiu”, completou.

O caso está sendo apurado pela Polícia murbanense.