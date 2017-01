Jornal A Tribuna



A última vez que fez frio no mês de janeiro, no Acre, foi no ano de 1990. A chegada de uma forte onda de frio, naquele mês, daquele ano, despencou a temperatura, principalmente, no leste e no sul do estado.

Em Rio Branco, a mínima registrada foi de 14,2ºC. Isso foi há 27 anos. Agora, na penúltima semana de janeiro de 2017, chega ao Acre e regiões vizinhas, nova frente fria, com ventos fortes, cujas rajadas poderão passar de 60km/h em alguns pontos mais altos. Será nesta sexta-feira, 27 de janeiro, durante o dia.

Logo em seguida, começará a penetração de uma massa de ar polar. Será a maior queda de temperatura para um mês de janeiro, no Acre, dos últimos 27 anos. Os ventos intensos da direção sudeste continuarão soprando no sábado e, com menor intensidade, no domingo, deixando o tempo bom e seco. Assim, as chuvas darão uma trégua até por volta da próxima segunda-feira, na maior parte do Acre e de Rondônia, principalmente, no leste e sul acreano e no sul e oeste rondoniense.

As chuvas até poderão ocorrer, mas de forma rápida e fraca e, somente, em alguns poucos pontos isolados. No entanto, nas regiões de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Boca do Acre, as chuvas deverão continuar a ocorrer de forma passageiras, pois, nessas áreas, o ar vai continuar bastante úmido.

Mínimas poderão oscilar entre 17 E 20ºC Não será frio nem friagem, mas a temperatura sofrerá um leve declínio e as mínimas deverão oscilar entre 17 e 20ºC, em Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Assis Brasil, Xapuri, Guajará-Mirim, Costa Marques, Vilhena e cidades próximas. Durante o dia, as temperaturas máximas terão queda mais significativas e deverão ficar situadas entre 24 e 27ºC, nessas cidades.

No vale do Juruá, no sul do Amazonas e no centro e norte de Rondônia, os ventos fortes também chegarão, porém as temperaturas mínimas ficarão um pouco mais altas do que na capital acreana. Como O Tempo Aqui já esclareceu, não será friagem, porém, algumas pessoas mais sensíveis poderão até sentir um pouquinho de frio, pois os ventos intensos farão a sensação térmica ser um pouco menor do que a temperatura. Com informações O tempo aqui.

