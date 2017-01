Dois deles, no entanto, já foram identificados e podem ser capturados a qualquer momento. O bando seria oriundo do Bairro Segundo Distrito que fica bem próximo ao ramal do Lauriano.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Além do assalto ocorrido no final da manhã de ontem na sede dos Correios de Sena Madureira, a Polícia Militar contabilizou mais um crime dessa natureza no ramal do Lauriano, região do Segundo Distrito da cidade. Pelo menos seis homens invadiram a propriedade da moradora Ângela de Souza e roubaram três aparelhos celulares.

Segundo informações, quatro dos infratores estavam encapuzados e os outros dois de cara limpa, portando escopetas e armas brancas. Eles anunciaram o assalto e, na verdade, estavam à procura de armas de fogo. Como não encontraram, acabaram subtraindo os celulares. Em seguida, se deslocaram à residência de Maria Claudia dos Santos e, de lá, roubaram mais um aparelho celular. Na investida criminosa, eles não chegaram a agredir as vítimas fisicamente.

A Polícia Militar tomou conhecimento do ocorrido e fez buscas na região tentando localizar e prender os assaltantes, mas não obteve êxito. Dois deles, no entanto, já foram identificados e podem ser capturados a qualquer momento. O bando seria oriundo do Bairro Segundo Distrito que fica bem próximo ao ramal do Lauriano.

