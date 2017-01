Publicado em 05/01/2017 - 21:56

No início poucas pessoas apostavam na capacidade deste rapaz à frente do DEPASA em Sena Madureira, hoje ele vem sendo elogiado pela comunidade em decorrência do brilhante trabalho e a disponibilidade em resolver os problemas existentes. Faz tempo que as duas emissoras de rádio local não recebem reclamações referentes ao fornecimento de água nos bairros.

Barna Alves não é de gabinete, sempre está vistoriando as tubulações antigas instaladas nas ruas e avenidas no horário de abastecimento.

O esforço do gestor está devolvendo novamente a credibilidade da população junto à instituição.

Ronaldo Duarte

