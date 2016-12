O acidente, segundo o gerente da empresa no Vale do Juruá, Francisco Virgulino, foi causado devido um grande buraco na pista, mas essa informação ainda será apurada pelas autoridades.

Um ônibus da empresa Trans Acreana que transportava 38 passageiros saiu da pista e tombou na BR 364 por volta das 5 horas da manhã desta sexta feira (30), há 3 km da cidade de Feijó, no interior do Acre.

Virgulino disse por telefone que o motorista teria desviado um buraco, mas acabou caindo dentro de outro, e o carro tombou, caindo de uma altura aproximada de 6 metros, indo parar próximo de um córrego á margem da rodovia.

O carro havia saído de Rio Branco às 19 horas da última quinta feira com destino a Cruzeiro do Sul. Dos 38 passageiros, 20 precisaram de atendimento médico e foram socorridos por policiais militares, que utilizaram uma caminhonete para levar as vitimas até o hospital de Feijó.

Dois passageiros idosos ficaram feridos com certa gravidade e devem ser removidos para a capital.

Ainda de acordo com Virgulino, a empresa deslocou um outro ônibus para dar suporte e atender os passageiros.

