Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Um curto-circuito ocorrido na tarde de domingo, 8, na rede de energia onde encontra-se instalada a bomba de captação de água do Depasa comprometeu o abastecimento nos Bairros de Sena Madureira. É que a bomba queimou e desde às 16 horas de domingo parou de funcionar.

Ontem não foi fornecido o líquido precioso para os Bairros Jardim Primavera e Cafezal. Já nesta segunda-feira, 9, os moradores dos bairros Cohab, Centro, Vila Militar e Praia do Amarílio não receberam a água tratada em suas torneiras.

O gerente do Depasa em Sena Madureira, Domingos Martins, o Barna, acionou de imediato uma equipe de Rio Branco para juntamente com os funcionários locais resolver o problema. Até mesmo uma máquina foi deslocada até á margem do rio Iaco para auxiliar na ação. “Todas as providências estão sendo tomadas e ainda hoje o problema será solucionado”, garantiu.

Essa não é a primeira vez que problemas dessa natureza são verificados na principal captação de água de Sena Madureira, responsável por abastecer 70% dos Bairros do município.

