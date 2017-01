Muitos casos de dengue já foram registrados nas unidades de saúde nos últimos dias, e com a chegada do inverno a tendência é aumentar ainda mais.

Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

Sena Madureira poderá enfrentar no início do inverno uma epidemia de dengue em decorrência do abandono que se encontra a gerencia de endemias no município.

O SenaOnline.net recebeu na tarde da última terça-feira (10), a visita do funcionário público, membro da Fundação Nacional de Saúde, que expôs os perigos que a comunidade está correndo.

Segundo ele, as autoridades responsáveis que deveriam garantir a saúde da comunidade não estão dando a importância devida para combater o mosquito transmissor da doença, já que o setor responsável pelas pesquisas etimológica nos bairros não existe mais,, e não dispõem de materiais adequado e nem de funcionários para realizar as pesquisas de campo .

Muitos casos de dengue já foram registrados nas unidades de saúde nos últimos dias, e com a chegada do inverno a tendência é aumentar ainda mais, caso não haja campanhas educativas e ações de combate e prevenção da doença.

Deixe seu comentário

comentários