A Polícia Militar conseguiu prender na tarde desta quinta feira (29), quatro jovens acusados de furtarem um celular pertencente a uma moradora do bairro Ana Vieira que não quis ter o nome revelado. No momento da prisão os acusados estavam armados com três facas na cintura.

De acordo com a polícia as facas poderiam ser usadas para a prática de novos crimes.

Os acusados foram detidos na estrada do Juruá, no final do bairro Ana Vieira. um deles já tem passagens pela polícia.

