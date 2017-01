Da Redação

Uma ação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira, 13, pelas polícias Civil e Militar resultou em mais uma apreensão de arma de fogo no município. A ocorrência se deu no Bairro Jardim Primavera, ocasião em que foi preso em flagrante Dhiefeson Nícolas Gomes da Silva, 20 anos de idade. Em seu poder, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com com seis munições intactas.

A arma que poderia ser usada para a prática de crimes contra a vida ou até mesmo assaltos foi entregue na delegacia juntamente com o infrator. Dhiefeson da Silva será enquadrado por porte ilegal de arma de fogo e após os procedimentos de praxe na delegacia será transferido para o presídio local.

