Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

Na verdade o município de Sena Madureira deve ser mesmo o mais inocente do estado, a maioria dos políticos usam as rádios e palanques para pregarem mentiras, iludem e convencem a maioria. Uma das mentiras recentes pregada foi à implantação do prédio e equipamentos do IML, o que ainda não aconteceu.

Invés de ajudar, fizeram foi piorar a situação, os 2 deputados e os 13 vereadores da época permitiram que o governo transferisse os dois peritos que foram lotados no município.

Permitiram ainda, que o único rabecão que era usado para transportar corpos, fosse levado para a capital. Parece que nossos representantes estão pouco se lixando para a comunidade.

Mais o povo não esquece, os 13 vereadores da época somente 3 foi reeleitos, os 2 deputados estaduais poderão perder seus mandatos nas próximas eleições.

