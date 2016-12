Da Redação

Este último final de semana foi marcado por uma série de furtos e arrombamentos em prédios públicos de Sena Madureira. A Polícia contabilizou vários casos em que os ladrões danificaram os locais e fugiram levando inúmeros objetos utilizados para o atendimento à comunidade.

No prédio do Conselho Tutelar, localizado na Rua Padre Egídio, centro, os larápios adentraram pelo banheiro e fizeram um verdadeiro arrastão. Os conselheiros notaram o sumiço de 01 Notebook, 01 aparelho celular, 01 máquina profissional usada para o registro de ocorrências, 01 botijão de gás, dentre outros materiais. “Nesta segunda-feira quando chegamos para trabalhar encontrar o local todo revirado, com vários objetos furtados. Mediante o caso, hoje não foi possível atender a comunidade”, comentou o Conselheiro Tutelar, Cristiano de Paula.

De forma ousada, o gatuno ainda utilizou o computador do Conselho para acessar a internet.

Os furtos, no entanto, não se restringiram ao Prédio do C.T. As sedes do CRAS, CREAS e PROJVEM também foram ‘visitadas’ pelos ladrões. Em um dos locais, o infrator ainda fez suas necessidades fisiológicas, deixando a maior bagunça.

PRESO DENTRO DO CREAS É LEVADO PARA A DELEGACIA E LIBERADO EM SEGUIDA

Diante das ocorrências relatadas na Unidade de Segurança Pública de Sena, a Polícia conseguiu localizar e prender um dos infratores, mas por falta de provas ele foi liberado no mesmo dia. Segundo consta, Irlesson Acácio foi flagrado dentro do prédio do Creas acessando a internet, atualizando sua página no facebook. Mesmo assim, como não foi encontrado com nenhum material acabou sendo solto.

Com algumas passagens pela polícia, quando menor de idade, Irlesson já foi atendido por esses programas e, portanto, conhecia a rotina nos locais.

Até agora, os objetos furtados não foram recuperados pela Polícia.

