O prefeito eleito da cidade de Manoel Urbano, Tanizio Sá (PMDB) deseja a todos os murbanenses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todas as famílias do município.

“Deixe que os presentes mais importantes sejam os valores que fazem do Natal e do Ano Novo, momentos especiais para você e para sua família. Desejo a todos um Natal cheio de alegrias e um 2017 repleto de realizações. São os votos de Tanizio Sá e família”.

Para Tanizio, “Natal é o momento para refletir sobre o nascimento de Cristo e, sobretudo, de renovar os compromissos com as coisas mais sublimes que acreditamos”.

Neste momento especial de celebração da vida, quero agradecer a confiança depositada no ano que se finda e agradecer, sobremaneira, a responsabilidade de governar o município, quando o povo de nossa terra elegeu-nos prefeito, disse Tanizio.

A população de Manoel Urbano pode sempre contar com o amigo de todas as horas; estarei sempre de coração aberto para acolher com carinho todas as pessoas que nos procurar, concluiu Tanizio.

Tanizio assumirá os destinos do município de Manoel Urbano a partir do dia 1º de janeiro de 2017.