O prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino (PSB), anunciou oficialmente na manhã desta terça-feira, 20, o pagamento do 13º salário dos servidores municipais. Com recursos garantidos, o dinheiro estará disponível na próxima quinta-feira, 22, na agência da Caixa Econômica Federal.

Durante entrevista franqueada á imprensa nesta manhã, Mano Rufino disse que todo o esforço foi empreendido para garantir a liberação do dinheiro antes do Natal. “Felizmente iremos honrar mais esse compromisso com os nossos servidores. Diante da crise que o Brasil atravessa é motivo de satisfação confirmarmos esse pagamento. Com isso, as famílias terão uma ceia natalina farta e a nossa economia também ficará aquecida”, salientou.

Com o pagamento, serão injetados na economia algo em torno de Um milhão e oitocentos mil reais. Além dos funcionários efetivos, os professores do processo seletivo também estão incluídos no pagamento do 13º salário.

