O prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino (PSB), esteve reunido na noite de ontem com os servidores temporários da Secretaria Municipal de Saúde para tratar sobre a questão dos pagamentos pendentes. Rufino repassou uma informação positiva de que eles irão receber todos os meses em atraso.

Recentemente a Prefeitura recebeu recursos do Governo Federal, sendo possível honrar com todos os servidores provisórios dessa pasta. “Trata-se de um momento muito importante, pois estamos conseguindo pagar todos os meses em atraso. Graças a Deus, recebemos esse recurso e priorizamos o atendimento de pessoal. Algumas pessoas indagam por que foi pago vários meses para os provisórios da saúde e outras secretarias não? É importante esclarecer que o recurso da saúde tem que ser usado com o pessoal da saúde. Nesse caso, especificamente, não pode ser remanejado pra outra secretaria. Mesmo não tendo vencido as eleições, não abandonamos a administração. Pelo contrário, vamos trabalhar até o último dia batalhando para resolver várias questões”, adiantou.

Mano Rufino disse, ainda, que a administração trabalha no intuito de liberar pagamento para os funcionários provisórios de outras secretarias ainda nesta semana. “Nossa meta é pagar os servidores provisórios antes do Natal. Se Deus quiser iremos atingir esse objetivo para que as famílias tenham sua ceia de natal garantida. Enfrentamos muitas dificuldades ao longo dos anos em relação aos provisórios, mas nunca desanimamos e nessa reta final estamos conseguindo dá uma resposta positiva”, salientou.

Na manhã desta quarta-feira (21), o prefeito também esteve reunido com os professores do processo seletivo, ocasião em que garantiu o pagamento do 13º salário para todos eles. “Muitos estavam em dúvidas se iriam receber ou não e estamos aqui para confirmar o pagamento”, mencionou.

Nesta quarta está sendo liberado o pagamento do 13º para todos os funcionários do quadro efetivo da Prefeitura de Sena Madureira.

