O projeto prevê que os detentos poderão trabalhar quebrando castanha dentro do presídio. Gladson também visitou as escolas da cidade

Régis Paiva

da Contilnet Notícias

O prefeito Mazinho Serafim (PMDB) manteve uma grande agenda de atividades com o senador Gladson Cameli (PP) durante todo a quinta-feira (26) na cidade de Sena Madureira. O grande destaque foi a visita ao projeto de ressocialização de presos executado pela Casa do Seringueiro em parceria com o Poder Público, na qual os presos trabalham com quebra de castanha e são remunerados por isso.

Mazinho informou já ser o terceiro ano do projeto de ressocialização por intermédio do trabalho digno. O projeto é uma parceria da empresa Casa do Seringueiro com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Ministério Público do Estado (MPAC) e o Poder Judiciário acreano.

“Estamos tentando dar vida e oportunidade para eles. São 40 empregos gerados dentro da penitenciária, dando vida para quem precisa de uma oportunidade. Todos nós precisamos lembrar dessas pessoas, pois um dia eles sairão e viverão novamente em sociedade”, lembra Serafim.

No projeto os detentos recebem dois reais para cada quilo de castanha descascada, sendo um real destinado para o Iapen e o outro para a família do preso. A cada dia são cerca de 750 quilos de castanha descascada. “Pretendemos ampliar estas ações. É preciso impedir a castanha do Acre de sair daqui sem beneficiamento. O produto é vendido em todo o vale do Acre e podemos exportar este modelo de ressocialização para Rio Branco, Senador Guiomard, Xapuri e Brasileia, com benefícios para os detentos, famílias e o próprio sistema penitenciário”, afirmou Mazinho.

O senador Gladson Cameli ficou extremamente contente com os resultados do projeto de ressocialização de detentos e prometeu levar a ideia para ser apresentada no Senado Federal. “Este é um momento onde a segurança está em pauta e ideias como esta devem ser divulgadas, apoiadas e ampliadas”, ressaltou.

Visita às escolas da cidade

Após a visita ao presídio, a comitiva realizou uma visita a algumas escolas da cidade, onde foi constatada a precária situação da estrutura física. Segundo Mazinho, ao menos oito escolas estão muito deterioradas e com poucas condições para o início do período letivo.

“Mostrei a realidade da nossa Educação ao senador, pois são oito escolas sem condições. Já agendamos com ele e vamos a Brasília para tentar viabilizar recursos para esta recuperação. Sabemos que não dá para conseguir estes recursos e executar as obras antes do início do ano letivo, mas vamos lutar para tentar resolver isso no futuro”, disse o prefeito.

O senador Gladson Cameli se disse muito preocupado com a situação atual do município de Sena Madureira, mas afirmou estar pronto para trabalhar em prol da cidade. Ele garantiu estar o gabinete dele em Brasília de portas abertas ao prefeito para, juntos, buscarem as soluções.

“Nosso desafio agora é tirar a cidade desta situação atual. Precisamos olhar para frente e conclamar a sociedade para cada um fazer sua parte na construção deste novo momento”, reafirmou Gladson. O senador prometeu ainda se empenhar em conseguir recursos emergenciais para resolver o problema do “lixão” da cidade e também para a construção da nova Câmara de Vereadores.

Líderes locais comentam a visita do Senador

“A visita do Senador Gladson Cameli é muito importante para nossa cidade e mostra o compromisso dele para com a cidade. Ele já ajudou até mesmo antes de tomarmos posse, viabilizando o dinheiro para o novo cemitério.” – Prefeito Mazinho Serafim

“É Sempre bom para um município pequeno como nosso a destinação de emendas parlamentares e a vinda do senador é a confirmação do compromisso dele para com a cidade. Temos a certeza de que ele vai ajudar o nosso projeto e contribuir para o bem de nossa cidade.” – Vice-prefeito Gilberto Lira

“A vinda do senador Cameli é uma prova do amor e respeito que ele tem pela cidade de Sena Madureira e para com o povo da cidade. Nós sabemos da capacidade e do potencial político dele, cujo nome hoje é quase unanimidade em todo o Estado.” – Deputado estadual Gehlen Diniz

“A vinda do senado Gladson é a reafirmação dos compromissos dele com a cidade, tendo prefeito agora já agendado com ele para, em Brasília, conseguir recursos para o município. Eu acredito muito neste projeto para Sena e também na caminhada do senador para o governo do Estado em 2018.” – Empresária Charlene Carvalho

Deixe seu comentário

comentários