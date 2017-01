Publicado em 25/01/2017 - 08:53

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

A Prefeitura de Sena Madureira publicou na edição desta quarta-feira, 25, no Diário Oficial do Estado (DOE), edital que versa sobre Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de servidores que irão trabalhar na área da educação. Ao todo, estão sendo oferecidas 284 vagas, distribuídas entre as zonas urbana e rural.

Quadro de vagas

ZONA URBANA

Professor de Creche: 15 vagas

Professor do Pré-escolar: 22 vagas

Professor do 1º ao 5º ano: 94 vagas

Professor para Atendimento Educacional Especializado (AEE): 8 vagas

Cuidador pessoal: 10 vagas

Merendeira: 29 vagas

Motorista: 10 vagas

Monitor de apoio e transporte escolar: 6 vagas

ZONA RURAL

Professor de Pré-escolar: 3 vagas

Professor do 1º ao 5º ano: 60 vagas

Professor do 6º ao 9º ano: 27 vagas

É importante atentar também para os requisitos.

Professor Zona urbana: nível superior em Pedagogia ou em outras licenciaturas na área da educação

Professor zona rural: nível superior em pedagogia ou outras Licenciaturas na área da educação, se não preencher o número de vagas, professor com formação em nível médio

Cuidador pessoal: professor com formação em nível médio

Merendeira: nível médio ou ensino fundamental completo

Motorista: nível médio ou ensino fundamental completo

Motorista de apoio e transporte escolar: nível médio ou ensino fundamental completo

Os salários variam de 937 reais a 1.061,28 reais, dependendo do cargo.

De acordo com o edital, as inscrições começam na próxima segunda-feira, 30 e transcorrerão até o dia 1º de fevereiro e serão realizadas na Escola Municipal Siqueira de Menezes, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano letivo escolar (200 dias), podendo ser prorrogado pela Secretaria Municipal de Educação por igual período.

O processo seletivo será de fase única: Análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório.

