Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

A redação do site SenaOnline.net recebeu nesta terça feira (3), mais de 60 ligações telefônicas de funcionários públicos da prefeitura municipal de Sena Madureira querendo saber informações a respeito do pagamento referente ao mês de dezembro.

Nossa reportagem manteve contato com o Secretário de Finanças da Prefeitura Éder Frank e ele nos informou que o pagamento poderá mesmo ser efetuado somente dia 20 de janeiro em decorrência da transição, ou seja, o novo gestor Mazinho Serafim e seus secretários estão esperando que os bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, forneça as novas senhas de acessos às contas da instituição.

O SenaOnline.net falou com representantes das duas agências bancárias que confirmaram a versão do secretário Éder Frank. E afirmaram ainda, que as novas senhas poderão ser fornecidas no prazo de 15 dias após a publicação. Diante dos fatos só resta aos funcionários públicos municipais aguardar o período de adequação que acontece em todo o Brasil.

Deixe seu comentário

comentários