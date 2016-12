O prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino (PSB), vistoriou na manhã desta terça-feira (27) a construção de uma ponte de madeira sobre o igarapé Cafezal, na estrada Álvares Castro que dá acesso à comunidade Boca do Caeté. Atendendo solicitação da comunidade, a Prefeitura está realizando a obra que visa melhorar o tráfego para os moradores.

Em entrevista franqueada à imprensa, Mano Rufino disse se sentir feliz em poder honrar mais esse compromisso com a comunidade da Boca do Caeté. “Essa é uma obra de grande importância para os moradores, havíamos firmado um compromisso com os moradores e graças a Deus estamos honrando com esse compromisso. Mesmo na reta final do mandato não deixamos de buscar melhorias para a população”, salientou.

A estrada Álvares Castro, também conhecida como ‘Estrada do Tião’ foi pavimentada por meio do programa Ruas do Povo. “Esse foi um feito histórico para os moradores que saíram do isolamento. Agora, pra completar, iremos entregar também a ponte. Lembrando que na Boca do Caeté nossa gestão construiu uma unidade de saúde em alvenaria para que as famílias possam ser atendidas em um local apropriado. Quem ganha, com isso, é a comunidade”, finalizou Rufino.

Depois de realizar a implantação dos pilares, a equipe está nesse momento assoalhando a ponte para garantir a trafegabilidade dos moradores com mais segurança.