Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

O prefeito Mazinho Serafim do município de Sena Madureira afirmou durante reunião no seu gabinete que vai pagar somente o mês de janeiro que faz parte da sua gestão, o débito atrasado relacionado ou mês de dezembro se tiver de pagar os funcionários efetivos da educação vai ser parcelado em varias vezes, e a primeira parcela só deve sair no mês de Março em diante.

A funcionária Marlene da Silva, não tira à razão do prefeito em querer pagar somente seu débito, mais lembra ao gestor que a dívida não é sua e sim da prefeitura, se ele não quer pagar, só resta os educadores moverem ações trabalhistas para receber com juros e correção, finalizou.

