O coordenador da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Marcos Frederico Lucena informou que nenhuma prefeitura acreana teve bloqueio nos repasses da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Destacou que os recursos destinados para as prefeituras acreanas têm sido fundamental para os novos gestores tocarem a administração pública. “Os recursos começam a diminuir depois do terceiro mês, mas no segundo semestre dá sinais de recuperação”, observou.

O município de Rio Branco abocanhou R$ 5.044.748,03 da segunda parcela do FPM; em segundo lugar, ficou a preeitura de Cruzeiro do Sul, com R$ 766.168,80; em terceiro lugar, o município de Tarauacá, com R$ 532.436,07. Em seguida, a prefeitura de Sena Madureira que recebeu R$ 428.188,38, enquanto Feijó abocanhou a quantia de R$ 407.261,59.

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo recebeu do FPM a quantia de R$ 406. 518, 50; Rodrigues Alves o valor de R$ 305.275,27; Mâncio Lima o percentual de R$ 305.993,30 e Porto Walter a quantia de R$ 219.488,88. Já o município de Brasileia recebeu R$283.642,05; Epitaciolândia a quantia de R$ 228.322,65; Xapuri o valor de R$ 225.045, 83 e Assis Brasil apenas R$ 127.766,06.

Senador Guiomard o repasse constitucional chegou a R$ 273.199,58; Plácido de Castro o percentual de R$ 256.356,41; Acrelândia R$ 230.479.57 e Capixaba a quantia de 200.461,80. Em contrapartida, o município de Porto Acre chegou a R$ 240;284,24; Jordão o percentual de R$ 212.903,71 e Bujari a quantia de R$ 149.590,03. Já o município de Santa Rosa do Purus o montante chegou a casa dos R$ 168.139,76, enquanto Manoel Urbano apenas R$ 148. 129,56. “As diferença de percentuais é decorrente do parcelamento das dívidas previdenciárias com o governo federal”, finalizou.

