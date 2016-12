Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Em que pese o trabalho de buscas empreendido por homens do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira, até o presente momento o ribeirinho José Batista de Assis, 60 anos de idade, residente na aldeia São Paolino, ainda não foi encontrado. Ele está perdido nas matas do rio Purus desde a última sexta-feira (16) quando saiu para caçar animais silvestres.

Três integrantes do Corpo de Bombeiros foram destacados para o local e estão embrenhados na mata na tentativa de localizar o paradeiro de ‘Zé côco’, como ele é mais conhecido na região. Familiares e amigos da vítima que conhecem bem a área também ajudam nesse trabalho. “O que mais nos preocupa é que tem chovido muito e isso, além de dificultar as buscas, complica também para a própria sobrevivência dele na selva. Mas, confiamos em Deus de que nosso amigo será encontrado com vida”, comentou o morador Lídio, amigo do idoso.

Segundo informações, na manhã de sexta-feira (16), ‘Zé côco’ se deslocou da aldeia São Paolino, onde reside, para uma colocação no centro do seringal Santa Maria, distante aproximadamente cinco horas de viagem. No mesmo dia, ele e amigo se abrigaram em um tapiri e pela parte da tarde saíram para caçar. Em dado momento, os dois se separaram na mata e apenas um conseguiu acertar o caminho de volta. “Eles eram acostumados a caçar juntos, mas nesse dia o Zé côco acabou se perdendo. Ao voltar para o Tapiri e notar seu sumiço, meu irmão veio pra margem e avisou os familiares. A situação é preocupante”, enfatizou Lídio.

Até agora o único vestígio encontrado foi um ouriço de castanha quebrado, próximo a um igarapé, dando a entender de que o mesmo teria se alimentado de castanha e seguido viagem. Por conta da chuva, seus rastros foram praticamente apagados. “Todo mundo achava que ele pegou caminho rumo ao seringal Providência. Se isso realmente aconteceu, tem muita mata pela frente pra ele andar”, finalizou.

Entre os familiares o clima é de apreensão e ao mesmo tempo de sofrimento. As buscas continuam acontecendo.

Há anos, um caso dessa mesma natureza chamou a atenção de todo o estado do Acre. Em Manoel Urbano, dois irmãos passaram 28 dias perdidos na mata, mas acabaram sendo encontrados com vida. Um deles reside atualmente na região de Sena Madureira e atende pelo apelido de ‘Chico perdido’.

Deixe seu comentário

comentários