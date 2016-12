Edinaldo Gomes

Um balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (29) pela coordenação de segurança do presídio feminino de Sena Madureira aponta que somente neste ano já foram apreendidos 39 aparelhos celulares dentro da unidade. De acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP), o uso de celulares por parte das detentas é expressamente proibido, mesmo assim, a grande maioria vem tentando infringir a lei.

A apreensão mais recente aconteceu na passagem de quarta para quinta-feira. Um determinado infrator ainda conseguiu passar um celular por cima do muro, porém, as imagens das câmeras de segurança detectaram o momento exato da ação e durante uma revista o objeto foi encontrado. “Constantemente pessoas que estão do lado de fora, em liberdade, tentam repassar celulares para as detentas. Porém, a fiscalização está atenta e será intensificada cada vez mais. Até agora já conseguimos apreender 39 celulares”, confirmou Sincléia Gregório, coordenadora de segurança do local.

As reeducandas flagradas com os objetos são submetidas a sanções disciplinares. “Temos feito um trabalho em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Com isso, o resultado tem sido positivo. Nas revistas nas celas, por exemplo, além das agentes penitenciárias, os policiais também fazem a fiscalização”, comentou.

PRESÍDIO INTERDITADO

Atualmente o presídio feminino de Sena Madureira comporta 15 detentas. Esse número, porém, poderia ser bem maior. Acontece que a justiça de Sena interditou a unidade por conta de suas condições precárias e as mulheres presas por crimes graves estão sendo transferidas para Rio Branco.

OUTROS NÚMEROS DO RELATÓRIO 2016 DO PRESÍDIO FEMININO

Quantidade de reeducandas que deram entrada na unidade: 43

Drogas apreendidas: 19 tabletes de maconha e 01 trouxinha de cocaína

Presas encaminhadas para Rio Branco por motivo de interdição: 8

Presas transferidas para Rio Branco: 9

Fugas: 06

Revistas: 04

