Os funcionários municipais estão insatisfeitos com a decisão do prefeito Mazinho Serafim em suspender os empréstimos consignados para servidores municipais.

A nossa reportagem recebeu vários telefonemas de funcionários públicos reclamando que agora não podem mais adquirir empréstimos juntos aos bancos e financeiras. A bomba vai estourar no colo dos vereadores que terão que votar em sessão extraordinária o pedido do prefeito.

Há muitas conversas rolando nos quatro cantos da cidade contra a decisão do prefeito e pessoas detonando os vereadores caso venham aprovar na calada da noite o projeto que garante a suspensão dos consignados.

Nossa reportagem mediante as reclamações chegadas na redação do jornal se dirigiu por volta das 10 horas da manhã ao gabinete do prefeito Mazinho serafim querendo saber mais a respeitos da situação e o porquê da passível decisão. Fomos recebidos pela secretaria Adriana que nos informou que o prefeito estava em reunião com o secretário de finanças e não poderia atender a imprensa naquele momento, mesmo assim esperamos mais de 10 minutos depois desistimos.

A respeito da Polêmica que envolve os vereadores se vão votar ou não em ordinário o possível projeto do prefeito, tentamos contato com o presidente da Câmara Municipal Charmes Diniz, mas também não foi possível, haja vista que, o mesmo não estava no presente momento.

Nossa reportagem também tentou ouvir a presidente do Sinteac Vânia líbio, mas ela não se encontrava na cidade, estando em Rio Branco participando de reuniões, agora só nos resta esperar e saber o que vai acontecer nos próximos dias.

Ronaldo Duarte.

