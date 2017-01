Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

A comunidade de Sena Madureira vem comentado nos quatro cantos da cidade que o processo seletivo que será realizado pela prefeitura de Sena Madureira será para colocar somente os apadrinhados da gestão Municipal.

Silvia Cordeiro, residente no bairro Rosa Gonçalves, pretende concorrer uma vaga no processo seletivo, e apresenta uma solução. Segundo ela, o prefeito Mazinho Serafim deveria encaminhar um documento para a Promotoria solicitando a presença de um membro do Ministério Público para acompanhar o processo de seleção dos currículos, assim garantiria a transparência do processo e pessoas capacitadas chegariam ao cargo.

Vale lembrar que estas pessoas estão apenas querendo que o poder executivo proceda de forma legal e transparente, pelo fato de já estarem desacreditadas na política e nos políticos do Brasil.

Deixe seu comentário

comentários