Edinaldo Gomes,
Senaonline.net
O Governo do estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa publicou na edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação dos candidatos para a segunda fase do processo seletivo simplificado que trata sobre a contratação de Agente Socioeducativo.
Em Sena, as entrevistas ocorrerão no Centro Sócioeducativo Purus –a conhecida Pousada do menor nos dias 23, 24 e 25. Confira a relação:
AGENTE SÓCIOEDUCATIVO (FEMININO)
DATA DA ENTREVISTA: 23-01-2017
LOCAL: CENTRO SÓCIOEDUCATIVO PURUS
LEILIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA 08:00 horas
ANTONIA CIRLENE ZACARIAS NUNES 08:15
ALBETIZA QUEIROZ MOREIRA 08:30
ELIZELDA FEITOSA DOS SANTOS (PCD) 08:45
ANTÔNIA SILVA E SILVA (PCD) 09:00
AGENTE SÓCIOEDUCATIVO (MASCULINO)
DATA DA ENTREVISTA: 23 – 01 – 2017 (SEGUNDA-FEIRA)
LOCAL: CENTRO SÓCIOEDUCATIVO PURUS
ADVILSON FERREIRA DA COSTA LIMA 09:15
ANTONIO SAULO VERÇOSA PINHEIRO 09:30
SIMÃO SILVA DE SOUZA 09:45
IRLANDO FERREIRA GOMES 10:00
ADRIANO LEANDRO DA SILVA 10:15
ANDRÉ BEZERRA DA SILVA 10:30
AGEU FERNANDES LIMA 10:45
ANTÔNIO PAIVA DA SILVA 11:00
DEUSIMAR DE LIMA GUIMARÃES 11:15
DEUZIMAR ALVES DE ALBUQUERQUE 11:30
FABIO GOMES DE CAMPOS 11:45
GABRIEL SOBRINHO DA SILVA 12:00
IDELMAR FREIRES 13:30
JANELDO DAMASCENO DE LIMA 13:45
JORGE SILVA DE SOUZA 14:00
JOSÉ DAVI CASTRO DA SILVA 14:15
JOSUE SILVA DE SOUZA 14:30
JUNIO AZEVEDO DE LIMA 14:45
MARCOS ANTONIO ARANTES MIRANDA 15:00
MOISES COSTA DA SILVA 15:15
GENIVALDO DA SILVA CUNHA 15:30
CARLOS AMILCAR BRANDÃO DA ROCHA 15:45
JAILDO SOUZA TORRES 16:00
PAULO ROBERTO BRAGA MARTINS 16:15
RAFAEL MATOS DA CUNHA 16:30
ZELIO ALMEIDA DE AZEVEDO 16:45
REINALDO JOSE SOUZA DA COSTA 17:00
EDCARLOS DE SOUZA VERISSIMO 17:15
EDIZON DE QUEIROZ JUVENIANO 17:30
ANTÔNIO APOLINÁRIO DE SOUZA 17:45
DIA 24 DE JANEIRO
CLEDSON MOTA FERREIRA 08:00
DENY CLEY NOGUEIRA CAVALCANTE 08:15
FRANCISCO JEDSON DE MENDONÇA CAVALCANTE (PCD) 08:45
JAIR FERNANDES MURIETA 09:00
STANLEY HAMILTON FIDELIS PINTO 09:15
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA 09:30
ANTONIO MARCOS SANTOS SANTIAGO 09:45
JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PAIXÃO (PCD) 10:00
AIDER RAMON DE OLIVEIRA YAFURI 10:15
ALAN KEVYN DA SILVA MONTEIRO 10:30
ANDRÉ MENEZES COSTA 10:45
ANTONIO AURELIO FEITOSA 11:00
ANTONIO JOSE MORAES DA SILVA 11:15
ANTONIO LEITE DE AGUIAR 11:30
CARLOS SILVA MARREIRA 11:45
DIEGO SANTOS GOMES 13:30
ERLA GOMES DA SILVA 13:45
FAGNER FERNANDES DA SILVA 14:00
JORGE EMILDON SILVA DE MENEZES (PCD) 14:15
JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA 14:30
LEANDRO DE LIMA SOUSA (PCD) 14:45
RANISSON MUNIZ DA COSTA 15:00
RODRIGO ROGÉRIO DA SILVA 15:15
RUTINALDO PAULA DE LIMA 15:30
WELITON ALENCAR DA COSTA 15:45
WERLEN DE PAIVA LIMA 16:00
SILDO FERNANDES PERET 16:15
FABRICIO DE SOUZA PEREIRA 16:30
RAFAEL VIEIRA SANTOS 16:45
MAX WILLIAN MONTES NOBRE 17:00
DAYVISON SANTOS DE SÁ 17:15
ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA 17:30
ELIVAN NEUTON LIRA LOPES
25 DE JANEIRO
NATANAEL PIRES 08:00
ANAZÍ NERY DE OLIVEIRA 08:15
ANDRÉ LUIZ KLIPPEL PINHEIRO 08:30
COSMO ARAÚJO DE LIMA 08:45
ELCINEI FERNANDES FERREIRA 09:00
FRANCISCO DÂNGELO DOS SANTOS MAIA 09:15
ISRAEL AGUIAR DE SOUZA 09:30
RONYS LIMA SILVA
ANTONIO JOSE BARBOSA LIMA 10:00
ANTÔNIO MARCOS LEITE RIBEIRO 10:15
ENOS OLIVEIRA DE LIMA 10:30
JORGIMAR MARCELINO DOS SANTOS SAADY 10:45
ALMIR RODRIGUES FREIRE FILHO 11:00
JAISON DO NASICIMENTO MACIEL 11:15
ZENILEUDO PESSOA BARBOSA 11:30
GERMONIS PACHECO MORAIS 11:45
FRANCISCO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS 13:30
JOSIEL DA SILVA SOUZA 13:45
DGIAN CRUZ ASSIS 14:00
DEUSZIAMR SILVA CARVALHO 14:15
ARCONCIO FURTADO DE ARRUDA 14:30
ASTERIO NOGUEIRA VIEIRA 14:45
NELSON RIBEIRO NETO 15:00
VICENTE TEMISTOCLES DE LUCENA FIDELIS