Publicado em 19/01/2017 - 11:19

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

O Governo do estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa publicou na edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação dos candidatos para a segunda fase do processo seletivo simplificado que trata sobre a contratação de Agente Socioeducativo.

Em Sena, as entrevistas ocorrerão no Centro Sócioeducativo Purus –a conhecida Pousada do menor nos dias 23, 24 e 25. Confira a relação:

AGENTE SÓCIOEDUCATIVO (FEMININO)

DATA DA ENTREVISTA: 23-01-2017

LOCAL: CENTRO SÓCIOEDUCATIVO PURUS

LEILIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA 08:00 horas

ANTONIA CIRLENE ZACARIAS NUNES 08:15

ALBETIZA QUEIROZ MOREIRA 08:30

ELIZELDA FEITOSA DOS SANTOS (PCD) 08:45

ANTÔNIA SILVA E SILVA (PCD) 09:00

AGENTE SÓCIOEDUCATIVO (MASCULINO)

DATA DA ENTREVISTA: 23 – 01 – 2017 (SEGUNDA-FEIRA)

LOCAL: CENTRO SÓCIOEDUCATIVO PURUS

ADVILSON FERREIRA DA COSTA LIMA 09:15

ANTONIO SAULO VERÇOSA PINHEIRO 09:30

SIMÃO SILVA DE SOUZA 09:45

IRLANDO FERREIRA GOMES 10:00

ADRIANO LEANDRO DA SILVA 10:15

ANDRÉ BEZERRA DA SILVA 10:30

AGEU FERNANDES LIMA 10:45

ANTÔNIO PAIVA DA SILVA 11:00

DEUSIMAR DE LIMA GUIMARÃES 11:15

DEUZIMAR ALVES DE ALBUQUERQUE 11:30

FABIO GOMES DE CAMPOS 11:45

GABRIEL SOBRINHO DA SILVA 12:00

IDELMAR FREIRES 13:30

JANELDO DAMASCENO DE LIMA 13:45

JORGE SILVA DE SOUZA 14:00

JOSÉ DAVI CASTRO DA SILVA 14:15

JOSUE SILVA DE SOUZA 14:30

JUNIO AZEVEDO DE LIMA 14:45

MARCOS ANTONIO ARANTES MIRANDA 15:00

MOISES COSTA DA SILVA 15:15

GENIVALDO DA SILVA CUNHA 15:30

CARLOS AMILCAR BRANDÃO DA ROCHA 15:45

JAILDO SOUZA TORRES 16:00

PAULO ROBERTO BRAGA MARTINS 16:15

RAFAEL MATOS DA CUNHA 16:30

ZELIO ALMEIDA DE AZEVEDO 16:45

REINALDO JOSE SOUZA DA COSTA 17:00

EDCARLOS DE SOUZA VERISSIMO 17:15

EDIZON DE QUEIROZ JUVENIANO 17:30

ANTÔNIO APOLINÁRIO DE SOUZA 17:45

DIA 24 DE JANEIRO

CLEDSON MOTA FERREIRA 08:00

DENY CLEY NOGUEIRA CAVALCANTE 08:15

FRANCISCO JEDSON DE MENDONÇA CAVALCANTE (PCD) 08:45

JAIR FERNANDES MURIETA 09:00

STANLEY HAMILTON FIDELIS PINTO 09:15

FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA 09:30

ANTONIO MARCOS SANTOS SANTIAGO 09:45

JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PAIXÃO (PCD) 10:00

AIDER RAMON DE OLIVEIRA YAFURI 10:15

ALAN KEVYN DA SILVA MONTEIRO 10:30

ANDRÉ MENEZES COSTA 10:45

ANTONIO AURELIO FEITOSA 11:00

ANTONIO JOSE MORAES DA SILVA 11:15

ANTONIO LEITE DE AGUIAR 11:30

CARLOS SILVA MARREIRA 11:45

DIEGO SANTOS GOMES 13:30

ERLA GOMES DA SILVA 13:45

FAGNER FERNANDES DA SILVA 14:00

JORGE EMILDON SILVA DE MENEZES (PCD) 14:15

JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA 14:30

LEANDRO DE LIMA SOUSA (PCD) 14:45

RANISSON MUNIZ DA COSTA 15:00

RODRIGO ROGÉRIO DA SILVA 15:15

RUTINALDO PAULA DE LIMA 15:30

WELITON ALENCAR DA COSTA 15:45

WERLEN DE PAIVA LIMA 16:00

SILDO FERNANDES PERET 16:15

FABRICIO DE SOUZA PEREIRA 16:30

RAFAEL VIEIRA SANTOS 16:45

MAX WILLIAN MONTES NOBRE 17:00

DAYVISON SANTOS DE SÁ 17:15

ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA 17:30

ELIVAN NEUTON LIRA LOPES

25 DE JANEIRO

NATANAEL PIRES 08:00

ANAZÍ NERY DE OLIVEIRA 08:15

ANDRÉ LUIZ KLIPPEL PINHEIRO 08:30

COSMO ARAÚJO DE LIMA 08:45

ELCINEI FERNANDES FERREIRA 09:00

FRANCISCO DÂNGELO DOS SANTOS MAIA 09:15

ISRAEL AGUIAR DE SOUZA 09:30

RONYS LIMA SILVA

ANTONIO JOSE BARBOSA LIMA 10:00

ANTÔNIO MARCOS LEITE RIBEIRO 10:15

ENOS OLIVEIRA DE LIMA 10:30

JORGIMAR MARCELINO DOS SANTOS SAADY 10:45

ALMIR RODRIGUES FREIRE FILHO 11:00

JAISON DO NASICIMENTO MACIEL 11:15

ZENILEUDO PESSOA BARBOSA 11:30

GERMONIS PACHECO MORAIS 11:45

FRANCISCO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS 13:30

JOSIEL DA SILVA SOUZA 13:45

DGIAN CRUZ ASSIS 14:00

DEUSZIAMR SILVA CARVALHO 14:15

ARCONCIO FURTADO DE ARRUDA 14:30

ASTERIO NOGUEIRA VIEIRA 14:45

NELSON RIBEIRO NETO 15:00

VICENTE TEMISTOCLES DE LUCENA FIDELIS

Deixe seu comentário

comentários