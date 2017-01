Edinaldo Gomes

Foi divulgada nesta sexta-feira, 13, no Diário Oficial do Estado (DOE), a relação dos candidatos classificados no processo seletivo do Instituto Sócioeducativo (ISE). Para Sena Madureira são 28 vagas para homens e duas para mulheres, segundo divulgação do estado.

Iremos divulgar os nomes dos 30 primeiros colocados do sexo masculino e das 10 primeiras mulheres mais bem colocadas.

LISTA DOS 30 PRIMEIROS COLOCADOS NO PROCESSO SELETIVO DO ISE (MASCULINO)

ADVILSON FERREIRA DA COSTA LIMA, 57.00

ANTONIO SAULO VERÇOSA PINHEIRO, 53.00

SIMÃO SILVA DE SOUZA, 53.00

IRLANDO FERREIRA GOMES, 52.00

ADRIANO LEANDRO DA SILVA, 50.00

ANDRÉ BEZERRA DA SILVA, 50.00

ANTÔNIO PAIVA DA SILVA, 46.00

DEUSIMAR DE LIMA GUIMARÃES, 46.00

DEUZIMAR ALVES DE ALBUQUERQUE, 46.00

GABRIEL SOBRINHO DA SILVA, 46.00

JOSÉ DAVI CASTRO DA SILVA, 46.00

MARCOS ANTONIO ARANTES MIRANDA, 46.00

AGEU FERNANDES LIMA, 46.00

FABIO GOMES DE CAMPOS, 46.00

IDELMAR FREIRES, 46.00

JANELDO DAMASCENO DE LIMA, 46.00

JORGE SILVA DE SOUZA, 46.00

JOSUE SILVA DE SOUZA, 46.00

JUNIO AZEVEDO DE LIMA, 46.00

MOISES COSTA DA SILVA, 46.00

GENIVALDO DA SILVA CUNHA, 44.99

CARLOS AMILCAR BRANDÃO DA ROCHA, 43.00

JAILDO SOUZA TORRES, 43.00

PAULO ROBERTO BRAGA MARTINS, 43.00

RAFAEL MATOS DA CUNHA, 43.00

ZELIO ALMEIDA DE AZEVEDO, 43.00

EDCARLOS DE SOUZA VERISSIMO, 42.00

EDIZON DE QUEIROZ JUVENIANO, 41.24

FRANCISCO JEDSON DE MENDONÇA CAVALCANTE, 40.00 (PCD)

ANTÔNIO APOLINÁRIO DE SOUZA, 40.00

LISTA DAS 10 PRIMEIRAS COLOCADAS (FEMININO)

LEILIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA, 53.00

ANTONIA CIRLENE ZACARIAS NUNES, 46.00

ALBETIZA QUEIROZ MOREIRA, 40.00

DEONEIDE DE LIMA GUIMARÃES, 38.64

EMANUELLA CRISTINA FREIRE DA CUNHA, 37.00

MARIA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO, 35.00

ALDINEIDE SILVA DA COSTA, 30.67

MARIA EMANUELLY D’AVILA DA SILVA SOUZA, 23.00

RISANGELA MENDES TEIXEIRA, 23.00

JOQUEBEDE GONZAGA SILVA, 20.00

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório da análise curricular, em única e última instância, no período de 16 a 17 de janeiro, em petição dirigida ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal do Governo do Estado do Acre (www.ac.gov.br) na área de Editais / Editais em Andamento/ISE.

