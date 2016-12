Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O Governo do Acre, através da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) já iniciou as inscrições para o processo seletivo que versa sobre a contratação de Agentes Socioeducativos para alguns municípios do Acre. Os interessados tem até o dia 5 de janeiro para se inscrever no certame.

Para Sena Madureira estão sendo oferecidas 30 vagas, duas delas para pessoas com deficiência. Os candidatos precisam ter diploma devidamente registrado de conclusão do Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação, categoria B. É preciso entrar no site da SGA: www.sga.ac.gov.br e preencher o formulário.

Logo em seguida, o candidato deve entregar as cópias dos documentos e do formulário devidamente preenchido com o currículo no Centro Socioeducativo Purus – a conhecida Pousada do menor, localizada na estrada Xiburema, em Sena Madureira.

Os que forem aprovados, após a análise curricular, cumprirão jornada de 40 horas semanais em regime de escala, com salário de 2.758,55 reais. o processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Deixe seu comentário

comentários