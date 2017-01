Publicado em 10/01/2017 - 20:46

O Cemitério São João Batista, localizado no Bairro do Bosque no Município de Sena Madureira-AC, construído a mais de 100 anos, não está oferecendo condições para novos sepultamentos, devido a super lotação, os defuntos são enterrados a 4 palmos de fundura, quando o coveiro localiza um túmulo antigo para substituição.

O coveiro que não quis ter seu nome identificado, afirma não saber o que fazer com os restos mortais retirados para substituição, o Prefeito da cidade Mazinho Serafim, prometeu em campanha que vai construir um novo cemitério, vale lembra que esta situação vem se arrastando há vários anos.

Se a prefeitura não tomar uma providência a justiça tem que intervir, os mortos também merecem respeito, já que pagamos a taxa de sepultamento afirma Antonio Firmino, morador do Bairro Cidade Nova.

Ronaldo Duarte

Deixe seu comentário

comentários